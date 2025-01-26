- Хит
- Советуем
- Новинка
О нас пишутВсе отзывы
-
26 января 2025Екатерина ЛонкЛет 5 назад начинали торговать у себя в Барнауле в торговом центре парфюмерией Reni выбирали тогда поставщика с быстрой отправкой и хорошим ассортиментом! Выбор был сделан и не жалеем! Хоть и сложно в наше время в торговле но высокая наценка помогает...Отзыв полностью
-
17 января 2025Анжелика ТрофимоваОчень довольна сайтом, ценами, самой покупкой и отношением сотрудников. Посылка была отправлена уже на следующий день, пришла очень быстро. Все было аккуратно упаковано. Парфюм тот, что очень и очень радует) Спасибо огромное магазину, буду заказывать...Отзыв полностью
-
27 декабря 2024Дмитрий ЛарченкоНужна была большая партия флаконов под антибактериальную жидкость в связи с короновирусом! Оперативно смогли отгрузить по приемлемой цене! Всю Россию обзвонил и только здесь дали необходимое количество! Спасибо Вам и процветания!Отзыв полностью
-
12 ноября 2024Ярослав ТурчинскийСпасибо, Вам огромное! Делали заказ в первый раз, честно сказать в духах Рени не разбираемся просто решили добавить к себе в парикмахерскую! Думаем красота и духи будут отлично дополнять себя! Менеджеры помогли с выбором и рассказали как правильно пр...Отзыв полностью
Добро пожаловать!
Мы рады приветствовать Вас на официальном сайте Рени Россия! Мы являемся официальными дилерами наливной пафюмерии Reni в России. У нас Вы сможете заказать оригинальную наливную парфюмерию, масла, флаконы и аксессуары!
Только наша компания предоставляет полный спектр услуг для успешного старта Вашего бизнеса!
Мы разработаем дизайн магазина для Вас, напечатаем красивые визитки, сформируем самый оптимальный стартовый набор парфюмерии под любой бюджет! А так же полная поддержка для успешного старта Вашего бизнеса! Наш многолетний опыт розничной торговли гарантия Вашего успеха!
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!
Наливная парфюмерия оптом в России. Рени парфюм оптом, духи на розлив оптом, Оптовая продажа наливной парфюмерии в России.